BBC запустил свой новостной сайт в даркнете

BBC запустила новостной сайт с доступом через браузер Tor, чтобы доносить информацию до жителей стран, где блокируется доступ к этому и подобным сайтам. Об этом сообщается на официальном сайте BBC.

Речь идет о таких странах как Китай, Иран и Вьетнам. Вместо bbc.co.uk/news или bbc.com/news для доступа пользователи браузера Tor должны воспользоваться адресом bbcnewsv2vjtpsuy.onion. Этот веб-адрес не будет работать в обычном веб-браузере.

Читатели смогут ознакомиться с информацией также на арабском, фарси или русском. Некоторые сервисы, которые доступны в Великобритании, не будут доступны за ее пределами, поскольку на них действует лицензия.

По состоянию на 11 июля 2019 года браузером Tor в России воспользовались более 600 тысяч человек, что является историческим максимумом. Как сообщала «Русская служба BBC», Россия вышла на первое место по числу пользователей даркнета, обойдя США и Иран.