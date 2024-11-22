Киностудия «Базелевс» займется выпуском комиксов

Киностудия «Базелевс», основанная режиссером Тимуром Бекмамбетовым, будет выпускать комиксы. Первыми графическими романами станут адаптации сюжетов будущих проектов компании. Об этом пишет РБК.

Компания, известная по фильмам «Ночной дозор», «Горько» и «Елки», назвала новое подразделение «БЗЗЗ Комиксы». Его главным редактором назначен основатель магазина комиксов Takapulta Денис Лопатников.

Должность арт-директора займет Валентин Поткин. Ранее он работал с создавшей серию «Майор Гром» студией Bubble. Генеральным продюсером стал представитель «Базелевса» Алексей Зиновкин.

За разработку сценариев будет отвечать Владимир Максимушкин, который сотрудничал с издательством «Белый единорог» и разработчиком игр «1С».

Стартовая линейка будет включать четыре комикса. Первый — «Ходжа» — расскажет о приключениях персонажа восточного фольклора Ходжи Насреддина и его Ишака. Комикс станет частью франшизы по разрабатываемому мультфильму «Ходжа Насреддин», режиссером которого выступает Тимур Бекмамбетов. Франшизу также планируется дополнить анимационным телесериалом и видеоигрой.

Второй комикс — исторический экшн «Кырк-Кыз», повествующий о мистической группе женщин-воинов, защищающих города Великого шелкового пути от набегов монголов. Кроме этого, студия выпустит графические романы «Шурале» об одноименном герое татарского фольклора и детскую историю «Чамп». Ее главным героем станет футбольный мяч, мечтающий принять участие в чемпионате мира.

Генпродюсер «Базелевса» Лала Рустамова добавила, что в разработке киностудии находится много проектов, но реализовывать некоторые в рамках традиционного кинобизнеса «трудоемко и дорого».

«В этом смысле комиксы, с одной стороны, создают готовый продукт, который можно монетизировать, а с другой — выступают визуальной концепцией будущего фильма, по которой гораздо проще принять решение о запуске проекта в производство», — пояснила Рустамова.

Эксперты, опрошенные РБК, считают направление весьма перспективным в книжной индустрии, хотя отмечают, что на данный момент эта ниша занята преимущественно зарубежными франшизами.