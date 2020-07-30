Банки разрешили делать покупки в интернете без подтверждения кода по SMS

Россиянам для совершения покупки в интернете больше не придется подтверждать каждую транзакцию кодом из SMS. Платежные системы и банки начали внедрять новый стандарт безопасности 3D-Secure 2.0, который квалифицирует часть операций как низкорисковые и не требует дополнительного верификации личности, сообщают «Известия».

Для карт «Мир» новую систему уже подключили 140 кредитных организаций, среди которых «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», УБРиР и банк «Восточный». Остальные проходят сертификацию. Новая технология вводится также для Visa и MasterCard.

Эксперты отмечают, что об однозначном влиянии стандарта 3D-Secure 2.0 на безопасность платежей в Сети пока говорить некорректно, однако в итоге пользователи оценят удобство технологии.

Представитель «Мира»: При этом сохраняется высокий уровень безопасности платежа. Кроме того, технология ориентирована на удобство и безопасность совершения платежей не только через web-браузер, но и непосредственно в приложениях различных сервисов в мобильном устройстве. В новой версии также реализована удобная поддержка аутентификации пользователей при оформлении регулярных платежей, подписок на различные сервисы.

Новый стандарт безопасности делает процесс бесшовным для клиента, сокращает долю отказов от операций, а также позволяет банкам экономить на СМС. Стандарт версии позволяет проанализировать более 200 характеристик платежа, уточнил директор по мониторингу операций и диспутам «Альфа-банка» Алексей Голенищев. Среди них — точка продажи, сумма операции, позиции в чеке, геолокация и характеристики устройства, с которого совершается транзакция. Без дополнительных проверок будет проходить около 70−80% операций, оценил он.

Ранее Data Insight выяснила, что более 90% россиян предпочитают оплату банковской картой онлайн и только 9% опрошенных ни разу за последний месяц не расплатились картой онлайн. Ключевыми факторами для россиян для принятия решения о покупке товаров и услуг являются наличие удобного способа оплаты (75% опрошенных) и безопасность платежа (56% опрошенных).