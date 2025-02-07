Банки выплатили клиентам 300 млрд рублей кешбэка в 2024 году

В прошлом году общий объем выплаченного российскими банками кешбэка увеличился в 1,5 раза год к году и составил около 300 млрд руб. О суммах «Ведомостям» рассказали в «Сбере», «Промсвязьбанке», «Совкомбанке» и «Т-банке».

В 2023 году кредитные организации начислили клиентам порядка 200 млрд руб. кешбэка (тогда изданию данные не предоставил «Промсвязьбанк»).

Клиенты «Сбера» в 2024 году получили по программе лояльности «Сберспасибо» свыше 179 млрд бонусов, которые можно тратить на покупки у партнеров банка (рост показателя в годовом выражении на 17%). Объем списанных бонусов вырос за год на 38%, до 186 млрд.

«Т-банк» в рамках своих программ лояльности начислил клиентам свыше 90 млрд руб. кешбэка (плюс 8% год к году). Больше 10 млрд руб. из этой суммы было начислено за покупки через «T-Pay» (рост в 10 раз).

Число баллов, начисленных «Промсвязьбанком» розничным клиентам в рамках программ лояльности, увеличилось за год в 1,5 раза, до 3,6 млрд. Баллы можно конвертировать в рубли в соотношении 1:1.

Количество баллов, которые получили клиенты «Совкомбанка», выросло более чем на 10% и превысило 3,9 млрд руб. Один балл равен 1 руб.

ВТБ начислил клиентам на 83% больше кешбэка, чем в 2023 году, «Альфа-банк» — в два раза больше, «Почта Банк» — на 10% больше. Клиенты банка ДОМ.РФ получили свыше 200 млн руб. кешбэка (плюс 25% к 2023 году).

Главная причина роста выплат — обновление программ лояльности.