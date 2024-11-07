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18+
07.11.2024 в 18:50

Банки пригрозили дилерам разрывом отношений за навязывание допуслуг при автокредитовании

В частности, об этом партнёров предупредил «Сбер»

Крупные банки стали бороться с практикой дилеров, предлагающих потребителям дополнительные услуги в автосалонах при покупке машин и оформлении кредитов. Об этом пишет РБК.

Банки предупреждают, что будут разрывать отношения с дилерами за навязывание допуслуг при автокредитовании. Такое предупреждение партнёрам сделал «Сбер». ВТБ ужесточил систему контроля продаж дополнительных продуктов и услуг их поставщиками, а не дилерами.

Кредитные организации пошли на такой шаг по рекомендации Центробанка России, который попросил участников рынка бороться с навязыванием допуслуг при автокредитовании. Компании пришли к консенсусу и начали рассылать дилерам письма с новыми условиями.

Банки не будут выдавать автокредиты по заявкам, если в «тело» ссуд включили цену допуслуг, которые де-факто являются невозвратными. В числе других новшеств — введение ограничений по максимальной сумме добавляемых дополнительных услуг или ограничение процентного соотношения суммы кредита к вменённым продуктам от дилера.

Ранее сообщалось, что в июле выдачи автокредитов россиянам достигли 200 млрд руб. Высокий спрос на машины сохранялся, поскольку жители страны опасались повышения цен из-за увеличения утильсбора, а также дальнейшего подъёма ключевой ставки.

автокредитование Банки
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