Банк «Точка» представил сервис закупок товаров из Китая и Индии для предпринимателей

Банк «Точка» запустил платформу, позволяющую предпринимателям закупать товары оптом из Китая и Индии. Сервис ориентирован в первую очередь на селлеров маркетплейсов, зарабатывающих на перепродаже азиатской продукции. В будущем банк планирует расширить географию доставки, добавив Южную Корею. По прогнозам компании, оборот сервиса в 2025 году составит 10 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Минимальная сумма заказа у поставщиков составляет 500 тыс. руб., не считая расходов на логистику. При этом размер комиссии «Точки» варьируется в пределах 5−10% от стоимости заказа. Стабильные условия таможенного оформления и фиксированные сборы призваны упростить процесс закупок для предпринимателей.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, оборот трансграничной онлайн-торговли в 2024 году увеличился на 37,1%, достигнув 270 млрд руб. Однако, по данным T-Bank eCommerce, рост числа новых селлеров на крупнейших маркетплейсах замедляется: их приток снизился на 12 процентных пунктов. Такое обстоятельство может стать фактором, сдерживающим развитие нового сервиса «Точки».

Несмотря на замедление роста числа продавцов, высокий спрос на товары из Азии сохранится, считают опрошенные «Ъ» эксперты. В среднем азиатскую продукцию перепродают с наценкой в 80%, а закупочная стоимость в странах-производителях на 30% ниже, чем в России.

Ранее эксперты рекламного холдинга Group4Media проанализировали, как культурные и структурные особенности азиатского рынка формируют мировые тренды онлайн-торговли.