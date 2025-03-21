Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Жесткость денежно-кредитных условий формирует предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году (4%).



Годовая инфляция, по оценке на 17 марта, составила 10,2%. С января по февраль текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 9,1% в пересчете на год после 12,0% в четвертом квартале 2024 года. Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться. Рынок труда остается жестким. Безработица находится на исторических минимумах, однако появляются признаки снижения напряженности.



Несмотря на уменьшение депозитных ставок, сохраняется высокий приток средств граждан на счета. Кредитная активность остается сдержанной. На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных.



Следующее заседание совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки запланировано на 25 апреля 2025 года.