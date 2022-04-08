Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 17%

Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 17% годовых, с 11 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба регулятора.

«Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», — говорится в сообщении.

В Банке России отметили, что на сегодняшний день риски для финансовой стабильности сохраняются, но перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

Так, с конца февраля экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, также были ограничены переводы россиян и компаний в валюте за границу и установлен лимит на снятие наличной валюты со счетов.

Сейчас наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты, при этом годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, подчёркивает регулятор.

«Последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны Правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски», — отмечается в сообщении Банка России.

Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно таргета, а также развития экономики на прогнозном горизонте.

В Банке России допустили, что продолжат принимать решения о снижении ставки на ближайших заседаниях, следующее назначено на 29 апреля.

По словам директора вертикали «Ипотека и недвижимость» «Банки.ру» Артура Ахметова, решение о снижении ставки было ожидаемо, но оно повлияет только на рыночные предложения по ипотеке. На льготных программах снижение ставки ЦБ на 3% никак не отразится, считает эксперт.

Ведущий эксперт по кредитным продуктам «Банки.ру» Инна Солдатенкова уточняет, что банки начали снижать ставки ещё на прошлой неделе. «С 11 апреля можно ожидать понижения ипотечных ставок по базовым программам банков, которые были увеличены в начале марта», — предполагает Солдатенкова.

Что касается ставок по депозитам, то они тоже начали снижаться еще до решения ЦБ, рассказал «Газете.ру» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Он отмечает, что от максимальных значений в начале марта у некоторых кредитных организаций они опустились на 3−5 п.п. По словам эксперта, в ближайшее время ставки по вкладам продолжат падать вслед за замедлением инфляции.

28 февраля ключевая ставка была повышена с 9,5 до 20% на фоне введения западных санкций. Это рекордное значение с февраля 2003 года.