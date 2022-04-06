Carlsberg ведёт переговоры с «Черноголовкой» о продаже «Балтики»

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group ведёт переговоры с группой компаний «Черноголовка» и израильской группой CBC Group о продаже своего российского бизнеса. Об этом сообщает датская газета Berlingske со ссылкой на источники.

По данным издания, российский производитель газированных напитков «Черноголовка» заинтересовался покупкой российской «дочки» Carlsberg — компании «Балтика». «Черноголовка» производит газированные напитки, снеки и кондитерские изделия. У компании есть свои заводы в России. Основные бренды — «Черноголовка», Funtola, Bon Giorno, Chaka, «Савинов».

Ещё одна заинтересованная сторона — компания CBC Group, которая с 1968 года имеет лицензию на продажу Coca-Cola в Израиле. В 2008 году Carlsberg продала ей пакет акций компании Israel Beer Breweries.

Сумму сделки источники Berlingske не называют. Бизнес Carlsberg в России оценивается почти в $2,93 млрд, отмечает издание. Обе компании отказались от комментариев.

В пресс-службе «Балтики» отметили ТАСС, что поиск инвестора займёт длительное время. «На данный момент новый инвестор не определён», — заявили в компании.

В конце марта Carlsberg Group сообщила об остановке новых инвестиций и экспорта в Россию, о прекращении производства, продажи и рекламы бренда Carlsberg, а также о стратегическом пересмотре присутствия компании в России.