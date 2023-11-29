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29.11.2023 в 07:20

«Азбука вкуса» начала выращивать овощи для продажи

Они поступят на прилавки под брендом «Мосальский огород»

«Азбука вкуса» расширила посевные площади на своей ферме в Мосальске. Ритейлер уже продаёт под брендом «Мосальский огород» картофель, планируется также увеличить ассортимент собственных овощей капустой, кабачками и тыквами, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ритейлера.

Ранее на ферме выращивали только овощи для нужд фабрики-кухни «Азбуки вкуса», а также бычков породы Black Angus. Теперь посевные площади на ферме расширены в 1,5 раза (до 60 га). Первый урожай картофеля уже поступил в продажу.

Все овощи будут произведены без использования минеральных удобрений, подчеркивают в компании. Объём инвестиций в проект и размер урожая «Азбука вкуса» не раскрывает.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров называет решение ритейлера стратегически верным: проект позволит дать клиентам некий премиальный продукт, а это важная часть бренда сети. Он напоминает, что на этом рынке уже представлен «Магнит», который владеет тремя тепличными комплексами в Краснодарском крае и Белгородской области, а также выращивает грибы в собственном грибном комплексе.

В октябре стало известно, что «Азбука вкуса» запустила производство БАДов под собственной торговой маркой (СТМ) «Азбука Life». Производство уже налажено на мощностях французской Irati.

Азбука Вкуса «Мосальский огород»
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