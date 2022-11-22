«Азбука вкуса» представила коллекцию предметов быта и искусства от молодых художников

«Азбука вкуса» и онлайн-галерея «Объединение» запустили коллекцию предметов быта и искусства, созданную молодыми художниками. В проекте приняли участие Надя Лихогруд, Александра Пастернак, Миша Никатин, Алексей Лука и ХК «Бусинки». Как отметили Sostav в «Азбуке вкуса», коллекция выпущена ограниченным тиражом.

Темой для творчества стала еда — как привычный ритуал и часть жизни, эмоция или фантазия о будущем. Всего в коллекции 15 работ. Тираж каждой работы — не более 50 объектов.

В компании подчеркнули, что коллаборация «даёт художникам выход на широкую аудиторию городского ритейлера», а также «подчёркивает и по-новому раскрывает ценности бренда».

Художник Миша Никатин на проекте представляет работы по мотивам известных фразеологизмов о еде: керамическое блюдо «Как по маслу», принты «Как рыба в воде» и «На блюдечке с голубой каемочкой». Надя Лихогруд создала серию керамических скульптур детей. Художественный кооператив «Бусинки» разработал принт «Plant-утопия», его фрагмент перенесён на льняную скатерть.

Ещё одна художница — Александра Пастернак — придумала для проекта серию работ «Съедобный натюрморт» — принты, блюдо для фруктов и льняные салфетки с вышивкой элементов с принта. Алексей Лука создал деревянный ассамбляж «Равновесие», элементы которого выгравированы на графине для воды и стаканах, а также принт «Утренние ритуалы», напечатанный в технике шелкография.

Александра Собольникова, PR-директор «Азбуки вкуса»: Для нас всегда было важным не просто продавать качественные продукты и товары, а давать клиентам немного больше — впечатления и эмоции. Во все времена люди находят в искусстве вдохновение, поддержку, новый опыт. Создавая эту специальную коллекцию вместе с художниками, мы стремились показать современное искусство с разных сторон — здесь можно найти и керамику, и текстиль, и принты.

Анна Мерман, коллекционер и основательница онлайн-галереи «Объединение»: Этим проектом мы показываем, как через функциональные предметы для дома и тиражные, а значит и более доступные в стоимости, работы искусство может стать частью рабочего или домашнего пространства, а сам процесс коллекционирования — ещё одним увлечением.

Ранее «Азбука вкуса» уже сотрудничала с молодыми художниками. В октябре 2021 года в рамках совместного проекта с Московским музеем современного искусства (ММОМА) художники создали оформление для витрин магазинов в центральных локациях Москвы, специальный авторский напиток для кофеен «Азбуки вкуса» и десерт — для ММОМА Кафе по мотивам своих работ.