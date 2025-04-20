Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.04.2025 в 15:41

«АвтоВАЗ» запустил производство новой модели Lada Iskra

Сборка автомобиля стартовала на заводе в Тольятти

7

На заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти 19 апреля стартовало серийное производство нового компактного седана Lada Iskra. Как заявляют в компании, это первый автомобиль, разработанный брендом «с чистого листа» за последние годы и ориентированный на массового потребителя.

Модель создавалась на глубоко переработанной платформе Granta и станет основой новой бюджетной линейки. Позже к седану добавятся универсал и хэтчбек. В оснащении — обновленный экстерьер, цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным экраном, система ЭРА-ГЛОНАСС и улучшенный набор опций безопасности.

Lada Iskra будет оснащаться бензиновыми двигателями объемом 1,6 литра на 90 и 106 л.с., в паре с механической или автоматизированной коробкой передач. Производство осуществляется на той же линии, где ранее выпускалась Granta.

По данным компании, первые автомобили поступят к дилерам уже летом. Цены на модель пока не раскрываются, однако в «АвтоВАЗе» подчеркивают, что новинка останется в сегменте доступных машин и будет ориентирована на широкую аудиторию — от молодых семей до корпоративных клиентов.

Разработка Iskra заняла около двух лет. Президент компании Максим Соколов назвал запуск модели «новой страницей» в истории бренда и символом устойчивости российского автопрома в условиях санкционного давления.

АвтоВАЗ Lada Iskra
Новости по теме
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Транспорт
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.