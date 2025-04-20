«АвтоВАЗ» запустил производство новой модели Lada Iskra

На заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти 19 апреля стартовало серийное производство нового компактного седана Lada Iskra. Как заявляют в компании, это первый автомобиль, разработанный брендом «с чистого листа» за последние годы и ориентированный на массового потребителя.



Модель создавалась на глубоко переработанной платформе Granta и станет основой новой бюджетной линейки. Позже к седану добавятся универсал и хэтчбек. В оснащении — обновленный экстерьер, цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным экраном, система ЭРА-ГЛОНАСС и улучшенный набор опций безопасности.



Lada Iskra будет оснащаться бензиновыми двигателями объемом 1,6 литра на 90 и 106 л.с., в паре с механической или автоматизированной коробкой передач. Производство осуществляется на той же линии, где ранее выпускалась Granta.



По данным компании, первые автомобили поступят к дилерам уже летом. Цены на модель пока не раскрываются, однако в «АвтоВАЗе» подчеркивают, что новинка останется в сегменте доступных машин и будет ориентирована на широкую аудиторию — от молодых семей до корпоративных клиентов.



Разработка Iskra заняла около двух лет. Президент компании Максим Соколов назвал запуск модели «новой страницей» в истории бренда и символом устойчивости российского автопрома в условиях санкционного давления.