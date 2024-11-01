«Автотех» выкупил активы «Рольфа»

Компания «Автомобильные технологии» («Автотех») выкупила активы дилерского холдинга «Рольф» у Росимущества. Сумма сделки оценивается в 30−40 млрд руб., пишет ТАСС.

Обе компании принадлежат Роману Антонову. По его словам, сделка была денежная, по рыночной стоимости.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций «Рольфа» Росимуществу во временное управление. В феврале этого года Генпрокуратура добилась обращения в доход государства всех акций «Рольфа».

В октябре сообщалось, что «Рольф» до 2030 года намерен расширить своё присутствие в регионах. В частности, будут добавлены точки сервисного обслуживания. Также планируется запустить автомобильный маркетплейс.