«Автотека» от «Авито Авто» рассказала про плюсы любви по отчету

Все мы знаем: перед первым свиданием стоит навести справки. Вдруг у объекта симпатии мутное прошлое? С машиной — та же история

В OLV-роликах проекта « Авито Авто» процесс поиска машины сравнивается с романтическими свиданиями. Герои ищут «ту самую», но только отчет помогает узнать правду: хорошо ли о машине заботился «бывший» и готова ли она к юридическому оформлению новых серьезных отношений.

В радиороликах звучит то же сообщение — перед встречей с авто стоит убедиться, что с его прошлым все в порядке. Оно отражено и в других материалах: KV, баннерной кампании и блогерских интеграциях.

Главная идея кампании — показать, что с отчетами «Автотеки» можно сразу понять, стоит ли ехать на первую встречу. Теперь в них есть новые фичи: искусственный интеллект анализирует историю автомобиля и предлагает четкие рекомендации, основанные на методиках и опыте профессиональных автоэкспертов. Стоит ли ехать на осмотр? Нужен ли подборщик или юрист? Или лучше поискать другой вариант? Ответы на эти вопросы — в каждом отчете. Все это делает выбор машины не только проще, но и безопаснее.

Никита Макаров, директор по маркетингу в «Авито Авто»: Выбор автомобиля — это всегда особенный момент, который можно сравнить разве что с поиском идеального партнера: хочется быть уверенным в своем решении и не ошибиться. Но, как и в отношениях, здесь важно видеть полную картину: без сюрпризов и скрытых деталей. Мы верим, что современные технологии способны сделать любое сложное решение приятным и осознанным.

Состав творческой группы:

«Авито» (клиент)

GRAPE (агентство):

Креативный директор: Кирилл Павлюкевич

Директор по работе с клиентами: Александра Иванова

Стратегический директор: Юлия Зыкина

Креативный копирайтер: Есения Носачева

Арт-директор: Олег Герт, Николай Талтыкин

Продюсер: Наташа Медведко