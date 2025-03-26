Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.03.2025 в 14:30

«Автотека» от «Авито Авто» рассказала про плюсы любви по отчету

Вместе с агентством Grape сервис напоминает, что перед встречей с машиной лучше узнать о ней побольше.

1

Все мы знаем: перед первым свиданием стоит навести справки. Вдруг у объекта симпатии мутное прошлое? С машиной — та же история

В OLV-роликах проекта « Авито Авто» процесс поиска машины сравнивается с романтическими свиданиями. Герои ищут «ту самую», но только отчет помогает узнать правду: хорошо ли о машине заботился «бывший» и готова ли она к юридическому оформлению новых серьезных отношений.

В радиороликах звучит то же сообщение — перед встречей с авто стоит убедиться, что с его прошлым все в порядке. Оно отражено и в других материалах: KV, баннерной кампании и блогерских интеграциях.

Главная идея кампании — показать, что с отчетами «Автотеки» можно сразу понять, стоит ли ехать на первую встречу. Теперь в них есть новые фичи: искусственный интеллект анализирует историю автомобиля и предлагает четкие рекомендации, основанные на методиках и опыте профессиональных автоэкспертов. Стоит ли ехать на осмотр? Нужен ли подборщик или юрист? Или лучше поискать другой вариант? Ответы на эти вопросы — в каждом отчете. Все это делает выбор машины не только проще, но и безопаснее.

Никита Макаров, директор по маркетингу в «Авито Авто»:

Выбор автомобиля — это всегда особенный момент, который можно сравнить разве что с поиском идеального партнера: хочется быть уверенным в своем решении и не ошибиться. Но, как и в отношениях, здесь важно видеть полную картину: без сюрпризов и скрытых деталей. Мы верим, что современные технологии способны сделать любое сложное решение приятным и осознанным.

Состав творческой группы:

«Авито» (клиент)

GRAPE (агентство):
Креативный директор: Кирилл Павлюкевич
Директор по работе с клиентами: Александра Иванова
Стратегический директор: Юлия Зыкина
Креативный копирайтер: Есения Носачева
Арт-директор: Олег Герт, Николай Талтыкин
Продюсер: Наташа Медведко

GRAPE Авито Авто
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.