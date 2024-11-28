«Авторусь» запустила рекламную платформу для поставщиков

Автодилер и ретейлер автотоваров ГК «Авторусь» совместно с Retail Rocket Group запустил рекламную платформу для поставщиков на своей розничной онлайн-площадке. Теперь компании смогут размещать таргетированную рекламу для автовладельцев. Аудитория платформы составляет порядка 3 млн пользователей. Об этом Sostav сообщили в компаниях.

Там пояснили, что рекламная платформа «Авторусь» построена на базе adtech-платформы Smart Placement Ads от Retail Rocket Group. Она представляет собой self-service инструмент, позволяющий поставщикам самостоятельно запускать и управлять таргетированными рекламными кампаниями на онлайн-площадке ретейлера: выбирать места показов, задавать таргетинг, фиксировать лимит по бюджету и прочее.

Анастасия Ломаченко, директор по маркетингу ГК «Авторусь»: Спрос поставщиков на продвижение в наших розничных магазинах в десятки раз превышает физические возможности сети ГК «Авторусь». Поэтому развитие собственного рекламного бизнеса в диджитале для нас крайне перспективное направление. При этом как нишевой маркетплейс мы можем не просто предложить брендам «какое-то» продвижение. Благодаря нашим партнерам Retail Rocket Group мы открываем для наших поставщиков эффективный способ коммуникации с качественной целевой аудиторией автовладельцев.

Артур Асланов, руководитель направления retail media в Retail Rocket Group: Развитие собственной ретейл-медиа-платформы позволяет ГК «Авторусь» адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и закладывает фундамент для устойчивого роста в долгосрочной перспективе. Российский рынок диджитал-рекламы еще только формируется, и мы в Retail Rocket Group уверены, что нишевая специализация позволит ГК «Авторусь» занять прочные позиции как технологичного лидера в своей категории.

Брендам также доступен формат товарных рекомендаций на основе технологий машинного обучения — персонализированные товарные полки с продукцией бренда.

Запуск рекламной платформы — часть стратегии «Авторуси» по развитию ecom-направления. В этом году компания планирует усилить позиции в онлайне из-за высокого спроса со стороны брендов на диджитал-продвижение.