В новом формате Sostav собрал экспертов — управляющего директора TWIGA PR (часть TWIGA Communication Group) Евгения Темпераментова, директора по развитию агентства М.И.Р. Айту Лузгину и управляющего партнера Heads'made Ярослава Мешалкина — и обсудил с ними тенденции развития авторских Telegram-каналов.
Что внутри:
Как эволюционировали Telegram-каналы за последние годы? С чего авторы начинали свой путь в мессенджере Павла Дурова и как адаптируются к усилению государственного регулирования? Как пробить «стеклянный потолок» и привлечь новых подписчиков? А еще — апокалиптические прогнозы развития рекламного рынка с толикой оптимизма.
Смотрите выпуск на удобных вам платформах:
Таймкоды:
0:00 — Начало
1:48 — О повсеместности Telegram-каналов
7:58 — О начале пути в Telegram
12:36 — О тщеславии
19:54 — О продуктовом подходе и «стеклянном потолке»
23:38 — О привлечении новых подписчиков
30:26 — Об усилении государственного регулирования
32:57 — О форматах контента
44:40 — О накрутках в Telegram
1:00:00 — Апокалиптические прогнозы развития рекламного рынка