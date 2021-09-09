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09.09.2021 в 06:10

Австралийский суд назначил СМИ ответственными за комментарии читателей

Прецедент создал заключенный, выигравший суд с крупнейшими медиакомпаниями

Австралийский верховный суд постановил, что владельцы аккаунтов в соцсетях должны нести ответственность за клевету в комментариях. Мировой прецедент создало дело Дилана Воллера, который подал в суд на медиакомпании, распространяющие видео, где запечатлено жестокое обращение с ним в исправительной колонии, а также оставлены оскорбительные комментарии. Об этом пишет Associated Press.

Кадры с прикованным к стулу наручниками Воллером были показаны в новостном видеосюжете. Это видео в Facebook активно комментировали пользователи, часть из постов носила негативный характер и, по заявлению истца, противоречила действительности. Именно эти комментарии стали поводом для судебных разбирательств.

В итоге суд постановил, что СМИ при публикации любого типа материалов автоматически становятся ответственными за них и должны вникать в процесс комментирования. Такое решение открывает возможность для последующего привлечения медиакомпаний и изданий к ответственности за оставленные под сюжетами комментарии пользователей.

В начале года Facebook запретил пользователям и СМИ из Австралии делиться местными и международными новостями из-за закона, который в случае принятия обяжет Facebook, Google и другие платформы платить изданиям за их контент. Позднее новостные публикации были восстановлены.

австралийские СМИ
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