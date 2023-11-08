Для операционной системы «Аврора» создадут первое платёжное приложение

Первое платёжное приложение разработают для российской операционной системы (ОС) «Аврора». Им станет «СБПэй». Сервис совместно создают Национальная система платёжных карт (НСПК, оператор платёжной системы «Мир», разработчик «СБПэй») и «Открытая мобильная платформа» (ОМП, дочерняя структура «Ростелекома», разработчик «Авроры»). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявления НСПК и ОМП.

По данным издания, компании представят прототип приложения 8 ноября на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2023. Полноценное приложение для клиентов появится вместе с выходом версии «Авроры» 5.0 в декабре. Сейчас версия «СБПэй» для ОС «Аврора» работает в тестовом режиме, пояснили в НСПК.

Приложение «СБПэй» для «Авроры» можно будет скачать из магазина Rustore, который также планируется адаптировать для ОС до конца года.

Пока устройств на «Авроре» немного. Сейчас смартфоны и планшеты на этой ОС есть у нескольких российских вендоров — F+ tech, Yadro, «Аквариуса». За время существования российской ОС было выпущено более 0,5 млн мобильных устройств на её базе, говорил в июне старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

«Смартфон на «Авроре» предназначен в основном для корпоративного рынка, но мы нацелены также на пользователей, которым нужна настоящая безопасность и надёжность платёжных инструментов», — подчеркнул в беседе с «Ведомостями» Меньшов.

«СБПэй» — приложение для оплаты покупок с помощью смартфона, созданное на основе системы быстрых платежей Банка России. Оно похоже на Apple Pay и Google Pay. Приложение работает на смартфонах на базе Android и iOS.