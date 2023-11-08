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08.11.2023 в 09:15

Для операционной системы «Аврора» создадут первое платёжное приложение

Сервис «СБПэй» разрабатывают НСПК и «Открытая мобильная платформа»

Первое платёжное приложение разработают для российской операционной системы (ОС) «Аврора». Им станет «СБПэй». Сервис совместно создают Национальная система платёжных карт (НСПК, оператор платёжной системы «Мир», разработчик «СБПэй») и «Открытая мобильная платформа» (ОМП, дочерняя структура «Ростелекома», разработчик «Авроры»). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявления НСПК и ОМП.

По данным издания, компании представят прототип приложения 8 ноября на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2023. Полноценное приложение для клиентов появится вместе с выходом версии «Авроры» 5.0 в декабре. Сейчас версия «СБПэй» для ОС «Аврора» работает в тестовом режиме, пояснили в НСПК.

Приложение «СБПэй» для «Авроры» можно будет скачать из магазина Rustore, который также планируется адаптировать для ОС до конца года.

Пока устройств на «Авроре» немного. Сейчас смартфоны и планшеты на этой ОС есть у нескольких российских вендоров — F+ tech, Yadro, «Аквариуса». За время существования российской ОС было выпущено более 0,5 млн мобильных устройств на её базе, говорил в июне старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

«Смартфон на «Авроре» предназначен в основном для корпоративного рынка, но мы нацелены также на пользователей, которым нужна настоящая безопасность и надёжность платёжных инструментов», — подчеркнул в беседе с «Ведомостями» Меньшов.

«СБПэй» — приложение для оплаты покупок с помощью смартфона, созданное на основе системы быстрых платежей Банка России. Оно похоже на Apple Pay и Google Pay. Приложение работает на смартфонах на базе Android и iOS.

НСПК СБПэй ОС «Аврора» «Открытая мобильная платформа»
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