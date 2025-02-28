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28.02.2025 в 16:55

«Авито» запустил доставку цветов

Букеты можно получить в течение часа

«Авито» представил новую услугу — курьерскую доставку цветов. Теперь пользователи смогут заказать букеты и цветочные композиции с привозом в день оформления или в течение часа. Логистика будет осуществляться «Авито Доставкой» в партнерстве с «Яндекс Доставкой», а также курьерами продавцов. Об этом Sostav сообщили в компании.

Заказать цветы можно через стандартный интерфейс «Авито»: нажать в карточке товара «Купить с доставкой» и выбрать подходящий способ получения. На заказы, оформленные через курьеров «Яндекса», распространяется гарантия возврата средств в течение 24 часов, если качество букета не устроит покупателя.

В настоящее время на платформе доступно более 27 тыс. предложений с доставкой «до двери».

Никита Ткачев, руководитель направления «Мебель и товары для дома» в «Авито»:

Доставка цветов до двери — во всех смыслах новый опыт для «Авито». Мы отметили тренд на рост популярности букетов: в 2024 году их покупали на 32% чаще, чем годом ранее. Поэтому мы запустили новую опцию, которая дает возможность покупателям делать заказы, в том числе и для других получателей.

Согласно опросу, 33,3% женщин хотели бы получить в подарок на 8 Марта цветы. Этот вариант поделил второе место с подарками-впечатлениями, уступив только практичным вещам для повседневной жизни, которые выбрали 37,5% участниц.

цветы Avito доставка цветов
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