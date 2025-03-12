«Авито» снял ролик о простом способе «переобуть» автомобиль без лишних затрат и хлопот

Сезонная смена шин — дело не самое приятное: нужно выбрать резину, найти сервис и потратить время в очередях. В новом ролике «Авито» показывает, как сделать все быстрее и проще — без лишних затрат и хлопот.

Основной фокус в коммуникации — на тех автомобилистов, кто не хочет тратить свое время, силы и деньги на шиномонтаж. По задумке авторов кампании даже такую неприятную для многих рутину можно превратить в хорошую историю: с «Авито» легко выбрать подходящие шины и бесплатно установить их прямо в месте покупки.

В рекламном ролике смена автомобильной резины для главного героя превращается в настоящее испытание: покрышка выскальзывает у него из рук, а сам он, словно персонаж видеоигры, вынужден проходить полосу препятствий. «А вдруг можно быстрее и проще?» — рассуждает закадровый голос.

Этот сюжет иллюстрирует сложный путь автолюбителя, которому предстоит сначала выбрать резину, затем найти, где ее установить, не потратив при этом слишком много времени и денег. Решение, которое предлагает платформа, — умный поиск на «Авито» и бесплатный шиномонтаж.

Виктор Зикратов, ведущий менеджер по маркетингу продукта в категории «Запчасти и Автосервисы» «Авито»: Большая часть россиян меняет резину в начале апреля — в тот момент, когда сервисы шиномонтажа перегружены. Найти свежие шины, подходящие конкретному автомобилю, и выбрать наименее загруженный сервис — не самая простая задача. Таких автомобилистов, по нашей оценке, порядка 80% аудитории платформы. Кампания должна подсказать более удобный и быстрый путь: умный поиск шин на «Авито» и бесплатный шиномонтаж в месте покупки.

События в ролике разворачиваются в динамичной городской среде, насыщенной яркими деталями.

Ольга Дуюнова, старший менеджер по маркетинговым коммуникациям и бренду в «Авито»: Чтобы привлечь новую аудиторию, важно выделиться на фоне многообразия рекламы за счет цепляющего визуала.

Состав творческой группы:

Instinct (агентство):

Авито (клиент):

Руководитель по маркетинговым коммуникациям: Ольга Иванова

Старший менеджер по маркетинговым коммуникациям и бренду: Ольга Дуюнова

Руководитель потребительского маркетинга категории «Запчасти»: Светлана Миловидина

Старший менеджер по маркетингу продукта категории «Запчасти»: Виктор Зикратов