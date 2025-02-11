«Авито» и Skyeng разработали урок ко Всемирному дню безопасного интернета

Сервис объявлений «Авито» и онлайн-школа английского Skyeng разработали совместный урок. Проект приурочен ко Всемирному дню безопасного интернета, который в этом году отмечают 11 февраля. Школьники смогут освоить новую лексику и узнать об основных правилах безопасных покупок в сети. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Авито».

Эксперты «Авито» разработали для урока материалы об основах цифровой гигиены. Они охватывают главные термины и инструменты защиты. На базе этих материалов эксперты Skyeng создали урок по английскому, который подойдет ученикам с разным уровнем владения языка.

Из урока слушатели узнают об основных особенностях работы классифайдов, выучат, что такое фрод и социальная инженерия, какие технологии от них защищают. Школьникам расскажут, на что ориентироваться при выборе продавца в сети и как избежать недоразумений при взаимодействии в интернете.

В урок включены тексты, аудирование, устное и письменное обсуждение темы защиты сделок, тестирование по правилам безопасности.

Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито»: Ежегодно «Авито» вкладывает в создание и развитие инструментов безопасности 5 млрд рублей. Но только в сочетании с образовательными программами эти инвестиции способны дать максимальный эффект. Особенность онлайн-школ, подобных Skyeng, — это возможность узнавать новое детям и взрослым в простой игровой форме. Мы уверены, что тема безопасных сделок не оставит равнодушными как учеников, так и преподавателей школы, и все они смогут прокачать навыки цифровой гигиены одновременно с языковыми.