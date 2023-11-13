Avito откроет премиальный пункт выдачи заказов в Москве

Avito запустит премиальный пункт выдачи заказов (ПВЗ) на Патриарших прудах в Москве. Он разместится в отеле «Марко Поло». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

В ПВЗ можно будет получать любые заказы, сделанные через «Авито Доставку». Пункт выдачи позволит посетителям почувствовать опыт премиальных покупок в бутике: гостей угостят напитками, они смогут сделать фотографии, отдохнуть в лаунж-зоне и померить заказ в примерочной.

Специально для пространства студия 4elements создала аромат «Авито Премиум», который сочетает нотки розового перца, листвы, сандала, пачули, лаванды, гвоздики, янтаря и ветивера.

В ПВЗ также будут представлены аксессуары, одежда и обувь люксовых марок от продавцов раздела «Авито премиум», который был запущен летом этого года. На выбор посетителям предлагаются как новые, так и подержанные вещи. На подлинность продукцию проверяет компания Legit Grails, которая является партнёром Avito.

Пункт выдачи заказов будет работать с 13 ноября по 13 декабря. Оформить доставку заказа сюда смогут все пользователи Avito вне зависимости от сегмента товара. Для этого нужно выбрать на карте ПВЗ, который будет отмечен специальным черным значком, по адресу Москва, Спиридоньевский пер., 9 стр. 1.

По данным NF Group, район Патриарших прудов входит в топ-5 самых дорогих торговых улиц Москвы. Максимальная ставка аренды там составляет 282 тыс. руб. за квадратный метр в год.