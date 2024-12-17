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17.12.2024 в 18:10

«Авито Работа» выпустила видеоролик о работе сотрудников доставки ко Дню курьера

Компания отметила праздник роликом с трогательными историями и подарками для доставщиков

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Ко Дню курьера «Авито Работа» запустила спецпроект «Курьеры для курьеров». В основу инициативы лег видеоролик с уличными интервью реальных людей. По словам организаторов, проект был создан, чтобы подчеркнуть важность труда сотрудников доставки и подарить немного тепла тем, кто каждый день заботится о жителях России, доставляя нужные вещи.

«Авито Работа» выпустила видеоролик, в котором ведущие взяли уличные интервью у пользователей сервисов доставки и самих курьеров. Герои видео поделились трогательными, забавными и вдохновляющими историями, связанными с взаимодействием курьеров и пользователей, а также выразили благодарность сотрудникам служб доставки за их работу.

В честь профессионального праздника организаторы также вручили подарки курьерам, выполняющим заказы в морозный зимний сезон. Герои видео получили теплые перчатки, шапки, портативные зарядные устройства и краги от «Авито Работы». Подарки ведущие передали и пользователям доставки, принявшим участие в съемках, с просьбой подарить их курьерам при следующем заказе товаров.

Ольга Абдуллина, руководитель B2C-маркетинга «Авито Работы»:

В условиях активного развития электронной коммерции растут требования пользователей к скорости и качеству доставки. Вместе с тем все более значимой становится и работа курьеров. Сегодня на «Авито Работе» вакансии для доставщиков составляют 5,2% от общего числа объявлений работодателей: эта цифра подтверждает востребованность работников на современном рынке труда. Проект ко Дню курьера — наш способ отметить вклад сотрудников служб доставки, выразить уважение к их труду и привлечь внимание к тем, кто ежедневно делает нашу жизнь проще и комфортнее.

Курьер Авито Работа
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