«Авито Работа» и центр «Профессии будущего» запустят клуб работодателей Москвы

Центр «Профессии будущего» и платформа для поиска работы и сотрудников «Авито Работа» создадут клуб работодателей Москвы. В него войдут более 200 ведущих столичных компаний из разных сфер экономики. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

Учредители намерены проводить тренинги, мастер-классы и другие деловые мероприятия для соискателей на базе центра «Профессии будущего», направленные на развитие их профессиональных навыков. Первую встречу и обсуждение рабочей повестки клуба работодателей Москвы планируют провести в начале 2025 года.

Андрей Тарасов, директор службы занятости Москвы и центра «Профессии будущего»: Новое профессиональное сообщество станет уникальной коммуникационной площадкой ведущих экспертов отрасли, позволит обмениваться опытом, обсуждать и внедрять различные управленческие стратегии, продвигать свой HR-бренд для привлечения соискателей и совместно находить новые решения для подбора лучших кадров. На старте проекта мы планируем привлечь более 200 ведущих работодателей столицы.

Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы»: Рынок труда находится на переломном этапе: демографический кризис, нехватка кадров и распространение технологий создают новые вызовы для бизнеса. Необходимость развития экономики, а также усиливающееся внимание к удержанию сотрудников подталкивают работодателей к поиску инновационных решений. Мы верим, что клуб работодателей Москвы станет площадкой, которая объединит ведущих экспертов рынка труда.

Как пояснили в «Авито Работе», центр «Профессии будущего» обеспечивает быстрое вовлечение кадров в экономику города. За 3,5 месяца все желающие могут освоить одну из 75 специальностей. «Город дает возможность быстрого переобучения через короткие образовательные программы. За год их прошли 20 тысяч человек», — говорится в сообщении.