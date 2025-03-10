«Авито Работа» в новой рекламе сравнила поиск сотрудников с «забегом с препятствиями»

«Авито Работа» представила рекламную кампанию, ориентированную на работодателей. Герои ролика превращаются в атлетов, преодолевающих забег с препятствиями, что символизирует процесс найма сотрудников на современном динамичном рынке труда. Бренд показал, как с помощью онлайн-сервиса успешно прийти к финишу, упростив подбор кандидатов для бизнеса.

Кампания включает OLV, цифровые баннеры, интеграции на радио, в блогах и подкастах. Кроме того, запущен геймифицированный спецпроект для специалистов по найму.

Задачи рекрутеров можно сравнить с гонкой с препятствиями — этот взгляд лег в основу рекламного ролика «Авито Работы». С помощью спортивных метафор создатели кампании показали, как сервис помогает работодателям упростить процесс подбора сотрудников и оказывает поддержку в сложные моменты, делая «забег с препятствиями» более управляемым.

Николай Симбирцев, руководитель B2B-маркетинга «Авито Работы»:



При разработке проекта мы стремились создать нестандартный креатив, который вызовет эмоциональный отклик у нанимателей. Обсуждая с представителями бизнеса поиск сотрудников на современном рынке труда, пришли к метафоре с гонкой с препятствиями. Протестировали ее среди целевой аудитории и получили позитивную обратную связь: респонденты сказали, что на 100% согласны с этим сравнением. В условиях дефицита кадров, помимо стандартных рабочих задач, HR-специалистам и предпринимателям часто приходится сталкиваться с новыми вызовами и препятствиями. Чтобы справиться с ними, требуется много времени и ресурсов. В таких ситуациях «Авито Работа» выступает в роли помощника, который забирает часть рутинных задач на себя и помогает быстрее достичь целей: это сообщение мы отразили в рекламной кампании.

Помимо рекламного ролика, бренд запустил геймифицированный спецпроект «Истории больших побед» для HR-специалистов и предпринимателей, занимающихся вопросами найма. Пользователи могут пройти на сайте игру в жанре классического раннера: чтобы найти сотрудника в офисной локации и добраться до финиша, герою нужно преодолеть ряд препятствий.

На пути героя появляются блоки — задачи, связанные с развитием команды. Пользователю предстоит решить, какие из них он может взять на себя, а какие лучше передать «Авито Работе». Верное решение открывает путь дальше, а ошибка отнимает одну жизнь. Простой игровой формат помогает узнать о функциях сервиса и наглядно увидеть их влияние на бизнес. В конце игры участник может ознакомиться с подробной информацией о выбранных функциях и продолжить игру в бесконечном режиме.

Для специалистов, уже достигших профессиональных высот с «Авито Работой», бренд запускает конкурс. Пользователи, которые хотят поучаствовать в нем, должны заполнить анкету на странице проекта и рассказать о своих HR-достижениях: от оптимизации онбординга до массового найма с помощью сервиса. Сбор заявок продлится до 30 апреля.

Состав творческой группы



«Авито Работа» (клиент)

Руководитель B2B-маркетинга «Авито Работы»: Николай Симбирцев

Старший менеджер по продуктовому маркетингу: Олеся Аполова

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций: Мария Петренко

Старший менеджер по маркетинговым коммуникациям: Анна Щербакова

Старший менеджер по спецпроектам и SMM: Антон Захряпин

Старший копирайтер: Владислав Пазгалов

Менеджер по медиапланированию: Александра Романцова

Ведущий дизайнер: Михаил Лебедев

Ведущий дизайнер: Елена Чинакова

Старший дизайнер: Александр Инкин

Старший дизайнер: Анна Смирнова