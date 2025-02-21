«Авито Работа» и «Академия ритейла» заключили партнерство для развития кадров в торговле

Образовательный центр «Академия ритейла» и платформа «Авито Работа» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Его цель — повышение престижа профессий в сфере торговли. В рамках партнерства стороны совместно подготовят и проведут чемпионат Retail Skills. Об этом Sostav сообщили в компаниях.

Чемпионат Retail Skills пройдет в Москве на площадке ВДНХ 18−19 апреля 2025 года. В соревнованиях примут участие 100 лучших специалистов торговых сетей, которые продемонстрируют мастерство в пяти специальностях: директор магазина, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала и сборщик заказов.

Кроме того, во время чемпионата пройдет конференция «Ресурсы повышения производительности труда в ретейле» и ярмарка вакансий с образовательной и развлекательной программами.

Дмитрий Пучков, управляющий директор «Авито Работа»: В рамках партнерства мы сфокусируемся на продвижении ценности труда в рознице и популяризации работы в сфере торговли. Объединим компетенции в области HR-технологий и ретейла, чтобы помочь в привлечении новых кадров и росте эффективности найма.