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21.02.2025 в 15:49

«Авито Работа» и «Академия ритейла» заключили партнерство для развития кадров в торговле

Партнерство направлено на повышение престижа профессий в ретейле и поддержку чемпионата Retail Skills

Образовательный центр «Академия ритейла» и платформа «Авито Работа» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Его цель — повышение престижа профессий в сфере торговли. В рамках партнерства стороны совместно подготовят и проведут чемпионат Retail Skills. Об этом Sostav сообщили в компаниях.

Чемпионат Retail Skills пройдет в Москве на площадке ВДНХ 18−19 апреля 2025 года. В соревнованиях примут участие 100 лучших специалистов торговых сетей, которые продемонстрируют мастерство в пяти специальностях: директор магазина, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала и сборщик заказов.

Кроме того, во время чемпионата пройдет конференция «Ресурсы повышения производительности труда в ретейле» и ярмарка вакансий с образовательной и развлекательной программами.

Дмитрий Пучков, управляющий директор «Авито Работа»:

В рамках партнерства мы сфокусируемся на продвижении ценности труда в рознице и популяризации работы в сфере торговли. Объединим компетенции в области HR-технологий и ретейла, чтобы помочь в привлечении новых кадров и росте эффективности найма.

Алексей Филатов, основатель «Академия ритейла», доцент МГИМО:

Мы искренне рады, что «Авито Работа» поддерживает нашу отрасль в конкурентной борьбе за кадры. Новые цифровые технологии, таргетированное вовлечение талантов и медийная поддержка сыграют важную роль в решении кадровой проблемы. В трудный для ретейла момент это имеет особое значение. И я уверен, стратегически это абсолютно верный шаг для всех участников движения Retail Skills.

Авито Работа Retail Skills «Академия ритейла»
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