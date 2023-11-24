«Авито» запустил рекламную кампанию «Покупайте спокойно»

«Авито» запустил кампанию «Покупайте спокойно», в которой пользователи рассказывают о технологиях защиты сделок. На лендинге проекта и в наружной рекламе размещены видео с личным опытом покупателей и команды платформы. Об этом Sostav рассказали представители «Авито».

Пользователи «Авито» поделились историями своих покупок и рассказали о том, что позволяет им чувствовать себя спокойно, совершая сделки в интернете. Их рассказы прокомментировали эксперты «Авито», ежедневно работающие над безопасностью платформы. Они рассказали, как «под капотом» работают технологии, лежащие в основе безопасности покупок на «Авито».

Истории покупок рассказаны через призму тех инструментов, которые позволили совершить их спокойно и с комфортом: рейтинг и отзывы, «Авито Доставка», защита номера, онлайн-звонки внутри приложения, безопасный чат и другие, поделились представители компании.

Помимо лендинга проект получит поддержку в наружных форматах, баннерной рекламе, СМИ, блогах и соцсетях. В интеграции примут участие такие каналы, как Rogov, «Карцев», «Пушной», Wylsacom, Cut the Crap, «Редакция.Наука», «Минаев Live», «Александра Меньшова».

«Авито» постоянно развивает инструменты защиты сделок, создавая для пользователя безопасный путь внутри платформы, расставляя подсказки, помогающие защитить себя от момента регистрации до закрытия сделки. Представители «Авито» рассказали, что эти инструменты безопасности активно используются продавцами и покупателями на платформе:

75% респондентов внутренних опросов «Авито» обязательно смотрят отзывы, прежде чем принять решение о сделке;

до 70% продавцов предпочитают общаться во внутреннем мессенджере «Авито», и 40% звонков совершается онлайн внутри приложения;

более трети пользователей подключили инструмент «Безопасный вход» — двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты аккаунта;

более 90% пользователей отдают предпочтение продавцам, в профилях которых есть значки «Документы проверены» или «Реквизиты проверены».

Одновременно с этим «Авито» вкладывается в развитие цифровой гигиены, рассказывая о правилах совершения безопасных сделок и работы с технологиями безопасности. Такой комплексный подход позволил за три года снизить число жалоб на небезопасное поведение пользователей на платформе в 65 раз, отмечает «Авито».

Андрей Рыбинцев, директор по работе с данными «Авито»: Доверие и безопасность — это тот фундамент, без которого сложно представить себе онлайн-сделки. Мы понимаем, что на нас лежит большая ответственность, и много лет работаем над созданием уникальных технологий для защиты пользователей. Сегодня «Авито» — одна из самых защищенных платформ в мире с огромной командой специалистов, работающих над развитием этих технологий.

Эльвира Вебер, старший менеджер по маркетингу продукта безопасности «Авито»: Безопасность лежит в основе нашего сервиса и является одним из главных стратегических приоритетов. Для нас важно обеспечить защиту и прозрачность сделок на всех этапах пользовательского пути. При этом, технологии безопасности внутри платформы развиваются очень быстро, и мы понимаем, что не все пользователи знают обо всех их возможностях. Мы считаем важным рассказывать о том, как и с помощью чего обеспечиваем защиту продавцов и покупателей на «Авито», и как люди могут использовать инструменты безопасности. Мы верим, что лучше всего это сообщение могут донести те, кто ближе всего к продукту: наши лояльные пользователи и сотрудники «Авито», каждый день работающие над безопасностью.

Мария Петренко, руководитель по маркетинговым коммуникациям «Авито»: «Авито» — это платформа, созданная прежде всего людьми и для людей. У нас пользователи находят вещи, которые приносят им радость, организуют важные события, делают крупные и значимые вложения. И технологии безопасности помогают нам не омрачать эти моменты. Чем больше мы рассказываем об этих инструментах, тем более доверительными становятся наши отношения с аудиторией. Это видно по результатам наших внутренних исследований. И в этот раз мы пригласили трёх реальных героев, которые решили поделиться своими историями, и поддержали их комментариями наших экспертов — тех людей, которые каждый день помогают «Авито» быть безопасной платформой, на которой ты полностью уверен и в процессе, и в результате.

Состав творческой группы

«Авито» (клиент)

Руководитель стратегических маркетинговых программ и инсайтов: Ольга Барабашева

Руководитель по маркетинговым коммуникациям: Мария Петренко

Старший менеджер по маркетингу продукта безопасности: Эльвира Вебер

Старший менеджер по маркетинговым коммуникациям: Анна Коновалова

Менеджер по маркетинговым коммуникациям: Ольга Лысенко

Дизайн-лид: Вероника Ляхович, Елена Чинакова

Старший дизайнер: Анна Шатохина

Старший менеджер по медиапланированию: Дарья Михайлова

Showrunners (агентство)

Tape (продакшн)

Генеральные продюсеры: Александр Коньков, Анна Панова

Креативный продюсер, интервьюер: Павел Осовцов

Исполнительный продюсер: Дмитрий Шаров

Линейный продюсер: Насто Соколова

Ассистент продюсера, ассистент по кастингу: Ева Мурашко

Оператор: Василий Нефедкин

Фотограф: Юлия Татарченко

«Родная Речь» (стратегическое агентство)

People & Screen (баинговое агентство)