«Авито» увеличит стоимость доставки с 2% до 5%

«Авито» с 31 августа увеличит комиссию за продажи с «Авито доставкой» с 2 до 5% от стоимости заказа, сообщили в компании.

Shopper's пишет, что изначально планировала вводить комиссию в 5%, но более 10 месяцев на нее была «скидка» для более лёгкого перехода на новые условия.

В сообщении сервиса говорится, что комиссия увеличится до 5% для товаров из категорий «Одежда, обувь и аксессуары», «Детская одежда и обувь», «Товары для детей и игрушки», «Красота и здоровье», «Часы и украшения», «Хобби и отдых», «Для дома и дачи», «Товары для животных», «Запчасти и аксессуары» и «Электроника». Если товар будет отправлен до 31 августа, то комиссия будет удержана по старой ставке 2%.

«Авито» и 5Post (входит в X5 Group) запустили пилотный проект по доставке товаров в торговые сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Забрать заказ можно в более чем 13 тыс. точках выдачи, расположенных в магазинах сети. Также посылки будут доступны в более чем 5 тысячах постаматов 5Post.