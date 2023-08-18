Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Дарья Свистунова
Silver Mercury
Рекламное агентство Zexler

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.08.2023 в 18:25

«Авито» увеличит стоимость доставки с 2% до 5%

Условия изменятся с 31 августа 2023 года

2

«Авито» с 31 августа увеличит комиссию за продажи с «Авито доставкой» с 2 до 5% от стоимости заказа, сообщили в компании.

Shopper's пишет, что изначально планировала вводить комиссию в 5%, но более 10 месяцев на нее была «скидка» для более лёгкого перехода на новые условия.

В сообщении сервиса говорится, что комиссия увеличится до 5% для товаров из категорий «Одежда, обувь и аксессуары», «Детская одежда и обувь», «Товары для детей и игрушки», «Красота и здоровье», «Часы и украшения», «Хобби и отдых», «Для дома и дачи», «Товары для животных», «Запчасти и аксессуары» и «Электроника». Если товар будет отправлен до 31 августа, то комиссия будет удержана по старой ставке 2%.

«Авито» и 5Post (входит в X5 Group) запустили пилотный проект по доставке товаров в торговые сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Забрать заказ можно в более чем 13 тыс. точках выдачи, расположенных в магазинах сети. Также посылки будут доступны в более чем 5 тысячах постаматов 5Post.

Avito Авито Доставка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.