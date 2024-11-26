Московские власти начали покупать данные по бронированиям у «Авиасейлса»

Столичный комитет по туризму (Мостуризм) начал приобретать у сервиса «Авиасейлс» сведения авиационной статистики и данные по бронированиям. Ведомству необходима информация, чтобы соотнести масштаб предложения и спроса, а также понять потенциальную аудиторию, для которой нужно развивать проекты. Результаты мониторинга будут размещать в открытом доступе, пишет «Коммерсантъ».

Мостуризм применяет разные источники, которые позволяют получать сведения о туристах. В их числе данные «СберАналитики», MTC, Hotel Advisors, туроператоров, отельеров, рестораторов и т. д.

Данные «Авиасейлс» позволят Мостуризму оценить географию путешествий, возрастные категории туристов, долю детей среди них, а также средний срок планирования поездки и число доступных рейсов авиаперевозчиков. Это поможет столичным властям подготовиться к сокращению турпотока в низкий сезон.

В прошлом году Москву посетили 24,5 млн туристов. Они потратили за время отдыха 1,3 трлн руб. К 2030 году число прибытий может вырасти до 52 млн, а расходы путешественников — до 3,6 трлн руб.