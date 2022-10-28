Доля мужской аудитории российских кинотеатров сократилась после 21 сентября

Согласно данными сервиса — трекера киноаудитории — «Кинозритель» Фонда кино, в период с 22 сентября по 23 октября доля мужской аудитории российских кинотеатров была ниже обычной, сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, с момента запуска трекера в 2019 году доля мужчин в среднем составляет 42%, женщин — 58%. В первые выходные после объявления мобилизации — с 22 сентября по 25 сентября — доля мужской аудитории была зафиксирована на уровне 30%, в последующие уик-энды она не превышала 33%.

Гендиректор сети «Премьер-зал» (управляет кинотеатрами в регионах) Владимир Петелин в беседе с «Ъ» подтвердил тенденцию снижения доли мужской аудитории после объявления частичной мобилизации. При этом он указал, что наметившийся тренд повлиял на общие показатели по сборам, не приводя цифр.

«Мы предполагаем, что в более спокойной обстановке результаты были бы выше», — подчеркнул Петелин. Другие киносети отказались комментировать сложившуюся ситуацию.

В Министерстве культуры заявили «Ъ», что гендерный состав аудитории за указанный период определяет специфика фильмов. «В исторической драме «Сердце Пармы» женщин привлекал загадочный образ Тичерти, супруги князя Михаила; в зарубежных фильмах «Три тысячи лет желаний», «Джиперс Криперс: Возрожденный», «Вышка» главный персонаж — женщина; семейные фильмы «Красная шапочка», «Иван Семенов — школьный переполох!» привлекли преимущественно женщин в силу специфики жанра», — считают в ведомстве.

Однако эксперты, опрошенные изданием, не согласны с такой позицией. Они отмечают, что лидирующий в последние недели релиз «Сердце Пармы», наоборот, изначально рассчитан больше на мужскую аудиторию.

По словам главного редактора отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александра Нечаева, текущий состав зрителей нетипичен для релиза, поскольку по сути он относится к категории военного экшена.

На старт проката «Сердца Пармы» повлияла частичная мобилизация, но фильм в нынешних условиях низкой конкуренции имеет хороший кассовый потенциал, добавил Нечаев. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) на 27 октября, сборы «Сердца Пармы» составляют 483 млн руб.

Ещё один собеседник издания, аналитик «Кинобизнеса сегодня» Станислав Демиденко, связывает снижение активности мужской аудитории с отсутствием голливудского кино в прокате. «Женщины всегда были лояльнее к отечественному кино», — отмечает эксперт.

По мнению Нечаева, «шоковый мобилизационный эффект» продлится недолго и уже не будет существенно влиять на сборы в ноябре. Петелин отмечает, что киносети пока рассчитывают на хорошие сборы в ноябре: «высокие ожидания» по фильмам, которые стартуют 27 октября, например, «Либерея: Охотники за сокровищами» и «Грозный папа».

«Но в случае новых волн зимой мобилизация может повлиять на так называемую новогоднюю битву — традиционно высокий сезон в кинопрокате», — добавляет Нечаев.

Ранее сообщалось, что после объявления частичной мобилизации в России билеты в кино, как и на концерты, стали покупать реже.