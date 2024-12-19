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18+
19.12.2024 в 10:45

Мошенники стали в 19 раз чаще атаковать пользователей Telegram в России

За ноябрь-декабрь отмечено более тысячи инцидентов

Перед Новым годом количество атак мошенников на пользователей Telegram увеличилось в 19 раз. За ноябрь и часть декабря уходящего года было зафиксировано более 1 тыс. инцидентов, в то время как за аналогичный период 2023-го наблюдалось лишь 54 случая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Для взлома учетных записей пользователей злоумышленники применяют различные методы: от фальшивых социальных выплат в честь праздников до новогодних распродаж и дешевых билетов на ёлки, концерты и спектакли, рассказал руководитель проектов центра Евгений Панков.

Например, в одном из сценариев мошенники создают каналы в Telegram, где публикуют фейковые сообщения о якобы положенных россиянам «предновогодних» выплатах. Затем пользователям предлагают пройти «простую проверку» для получения выплаты. Обычно она заключается в переходе по ссылке или отправке кода «для подтверждения личности».

На деле ссылка ведет на фишинговый сайт, где запрашивается номер телефона и код из эсэмэски, отправленный Telegram для входа в аккаунт. Таким способом мошенники получают доступ к аккаунту обманутого пользователя.

При продаже билетов на новогодние ёлки используется похожая схема, уточнил Панков.

Telegram предоставляет пользователям различные возможности для обмена информацией: публичные каналы и чаты, боты. Этим пользуются как реальные компании, так и мошенники, маскирующиеся под них, добавил ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

Telegram Мошенники фишинг
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