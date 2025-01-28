«Ашан» опроверг новые сообщения об уходе из России

Французский ретейлер «Ашан» продолжит работать в России. Представители компании опровергли сообщения о возможной продаже своих активов, сообщает La Lettre.

Газета отмечает, что ретейлер получил предложение о покупке от Газпромбанка. Предполагаемая сумма сделки не приводится. Однако в итоге, по данным издания, предложение отклонено.

«Мы не комментируем слухи о рынке и продолжаем работать на благо населения страны», — вновь заявил ретейлер.

В настоящее время на территории России работает 230 магазинов «Ашан». Сеть находится на российском рынке с 2002 года.

В прошлом году газета Figaro со ссылкой на источники сообщила, что владельцы Auchan хотят вывести бизнес из России и уже нашли потенциальных покупателей для своих гипермаркетов в стране.

Источник «Ведомостей», знакомый с ходом переговоров подтвердил, что сеть «Ашан» продает активы в стране. Сообщалось, что купить сеть могут X5 Group, «Лента» и «Магнит», по версии других — покупателем выступит Газпромбанк. Однако в самом ретейлере опровергли информацию.