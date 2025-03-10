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18+
10.03.2025 в 08:00

Артемия Лебедева оштрафовали за осквернение религиозных символов

Размер взыскания не уточняется

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Дизайнер и блогер Артемий Лебедев оштрафован судом за публичное осквернение религиозных символов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Дизайнер признан виновным в совершении правонарушения по статье «Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение».

В качестве меры наказания назначен штраф. По этой статье для физических лиц штраф составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Решение принимается уже во второй раз. До этого решение о штрафе было отклонено, поскольку протокол дела не содержал сведений о том, что он был доставлен и вручен Лебедеву.

В конце 2024 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подала в суд на Лебедева за то, что он назвал ее деятельность «инфотерроризмом, вредным для России». Она уточнила, что организация готовит иск о защите чести и достоинства и потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн руб. Позднее Лебедев извинился перед Мизулиной.

Лебедев
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