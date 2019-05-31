Артемий Лебедев обвинил Ходорковского в плагиате

Дизайнер Артемий Лебедев обвинил канал «Ешкин крот», принадлежащий бизнесмену Михаилу Ходорковскому в плагиате одного из его постов в ЖЖ. Речь идет о ролике, который был опубликован два месяца назад.

В видео разбирается вопрос, почему на российских дорогах и улицах всегда грязно и как можно было бы решить эту проблему. В качестве противоположных примеров приводятся европейские страны со схожим климатом.

Лебедев указывает, что никто не спрашивал его разрешения на использование поста, его концепции и фотографий. По его словам, подрядчики бизнесмена «позаимствовали» даже заголовок.

Артемий Лебедев, дизайнер: Надо ли говорить, что никто не спрашивал у меня разрешения на использование заголовка, фотографий, идеи и концепции? У меня просто ******** (украли) материал и выдали его за свой.

Пост Лебедева был опубликован в марте 2014 года. Там он объясняет, что грязь на проезжей части появляется из-за того, что грунт на обочинах никак не огорожен и часто находится выше уровня дороги. Из-за этого он размывается дождями и стекает на трассы, образуя грязь.

Дизайнер предлагает решение, основываясь на увиденном в Европе — поставить ограждения, которые не позволят грунту сползать на асфальт. Также Лебедев указал, что распространению грязи способствуют реагенты, которые превращаю снег в грязную мокрую смесь.

Ровно эти же аргументы приводятся и в ролике с таким же названием, как у Лебедева.

YouTube-канал «Ешкин крот» существует с февраля 2017 года. На канале почти 400 роликов, все они посвящены разоблачениям проблем России. В информации о странице указана ссылка на сайт mbk.news.