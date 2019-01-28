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28.01.2019 в 16:40

Артемий Гладченко назначен на должность маркетинг-директора телеканала «Пятница!»

Он будет отвечать за внеэфирное и эфирное продвижение канала и отдельных его продуктов

Артемий Гладченко

Артемий Гладченко назначен на должность маркетинг-директора телеканала «Пятница!». Ранее он занимал должность креативного директора по digital и заместителя маркетинг-директора канала. На новой должности он сменит Наталию Абрамочкину, возглавлявшую департамент маркетинга с 2017 года.

Теперь Артемий Гладченко будет отвечать за внеэфирное и эфирное продвижение канала и отдельных его продуктов, заниматься разработкой рекламных кампаний, а также руководить промо, digital и pr-отделами «Пятницы!».

"За два года под руководством Абрамочкиной команде «Пятницы!» удалось реализовать ряд успешных рекламных кампаний и кейсов. Департамент маркетинга канала семь раз становился лауреатом престижных международных премий в области телевизионного маркетинга, промоушена и дизайна Promax BDA", — сообщили на телеканале.

Артемий Гладченко до прихода на «Пятницу!» работал в «Worldshop», на телеканалах «Че», RenTV, а также менеджером интернет-проектов в компании «СТС Медиа». В прошлом году он стал «Медиаменеджером года» в категории «Онлайн СМИ» премии «Медиа-менеджер России — 2018».

Телеканал Пятница
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