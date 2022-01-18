На автора арт-инсталляции в Петербурге завели уголовное дело

17 января художник Иван Волков был задержан в поезде, который следовал из Санкт-Петербурга в Москву — в отношении него возбуждено уголовное дело по 244-й статье УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Ранее креатор представил окрашенную арт-инсталляцию из снега в виде гигантских фекалий в «луже» жёлтого цвета.

Объект был размещён на Марсовом поле в центре Петербурга — на площади расположено место массового захоронения жертв Февральской и Октябрьской революций, а также Гражданской войны.

Как отметили в окружении художника, провокационный объект представляет собой акцию, цель которой — показать работу коммунальных служб в Петербурге. Марсово поле давно превратилось в место для выгула собак, поэтому креатор хотел показать реальное отношение жителей города к историческому памятнику.

Максимальное наказание по статье составляет до пяти лет лишения свободы. В арт-сообществе выразили протест в связи с задержанием Ивана Волкова. В обращении деятелей искусства отмечается коллапс в работе коммунальщиков (в Петербурге образовались мусорные завалы, отсутствует уборка снега и предотвращение образования наледи на дорогах — «лопате Беглова» (губернатора Санкт-Петербурга — прим. ред.) посвятил свой новый клип Сергей Шнуров.

Представители арт-группировки «Явь» считают инцидент с Иваном Волковым первым в России уголовным делом за стрит-арт. Исключением здесь можно назвать инсталляцию «Смерть не за горами» от пермского художника Sad Face (против Алексея Илькаева в 2018 году возбудили уголовное дело за вандализм) и граффити с Алексеем Навальным.

Иван Волков известен своими арт-объектами из снега на резонансные общественные темы. Например, «Снеговики Битцевского леса» посвящены жертвам битцевского маньяка.