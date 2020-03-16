«Спокойной рассрочки»: Аrnold разработало новую коммуникацию для Askona

Креативное агентство Arnold, входящее в состав Havas Creative Group Russia , разработало новую коммуникационную кампанию для бренда Askona. В центре внимания на этот раз оказались диваны-кровати, которые позиционируются брендом как «диваны для здорового сна».

Креативная идея кампании, с которой агентство выиграло тендер на обслуживание бренда, заключалась в том, что диваны-кровати Аskona — это гораздо больше, чем банальная мебель. Особенности, присущие всем товарам бренда, позволяют почувствовать себя здоровым и отдохнувшим даже при сне на диване. Таким образом, Аskona представила собственную категорию «специальных диванов для здорового сна».

Екатерина Цвирова, руководитель отдела по работе с клиентами Arnold Moscow: Нас воодушевило пожелание заказчика сделать коммуникацию нестандартной для категории и заметной в общем рекламном пространстве, многие в Havas давно знакомы с качеством матрасов Askona, и нам было приятно открыть для себя и потребителей новую категорию продукции этого бренда.

Артур Хабеев, руководитель отдела рекламы Askona: Мы получили превосходный отклик целевой аудитории на этапе независимого онлайн-тестирования креативных материалов еще до старта кампании. И рассчитываем, что высокая оценка и мотивация респондентов реализуются в стремлении выбрать правильный сон, гарантируемый с приобретением дивана-спальни Askona.

Кампания стартовала на ТВ и в интернете, на баннерах и печатных форматах с 24 февраля 2020 года.

Состав творческой группы:

Askona (клиент):

Елена Корчагова — директор по стратегическому маркетингу

Илья Адамский — директор по операционному маркетингу

Артур Хабеев — руководитель отдела рекламы

Arnold Moscow (агентство):

Максим Артеменко — Creative director

Александр Лебедев — Senior art director

Лера Парамонова — Senior copywriter

Ирина Коновалова — Director of strategic planning department

Екатерина Цвирова — Client service director

«Профильм» (продакшн):

Валерия Травкина — режиссер

Егор Процько — оператор

Андрей Дубинин — продюсер