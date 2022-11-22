В АРИР рассказали, как маркировать кружки в Telegram, сторис и прямые трансляции

Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) и Роскомнадзор подготовили рекомендации по маркировке рекламных размещений, в том числе и нестандартных форматов: видео- и аудиорекламы, «кружков» в Telegram, сторис и других, для которых нельзя просто добавить токен в кликовую ссылку.

В случае невозможности размещения идентификатора рекламы путём присоединения к указателю страницы сайта он размещается в начале текстового блока, поверх текстово-графического блока, в начале и/или поверх видеоролика в виде пометки «erid: ххх», где «erid» представляет собой наименование идентификатора рекламы.

Общие рекомендации:

для форматов, имеющих кликовую ссылку , идентификатор рекомендуется добавлять в ссылку как параметр в виде site.ru/?erid=XXX

, идентификатор рекомендуется добавлять в ссылку как параметр в виде site.ru/?erid=XXX дополнительно можно разместить ссылку для копирования в выпадающем меню рекламного объявления;

для форматов без кликовых ссылок, но содержащих текст (например, статьи) — добавлять идентификатор в начале текста рекламного объявления в формате erid: XXX

(например, статьи) — добавлять идентификатор в начале текста рекламного объявления в формате erid: XXX для форматов без кликовых ссылок в виде изображений — размещать идентификатор поверх изображения текстом в формате erid: XXX или в выпадающем меню рекламного объявления;

— размещать идентификатор поверх изображения текстом в формате erid: XXX или в выпадающем меню рекламного объявления; для форматов без кликовых ссылок в виде видео рекомендуем размещать идентификатор в начале и (или) поверх видеоролика текстом в формате erid: XXX или в выпадающем меню рекламного объявления;

рекомендуем размещать идентификатор в начале и (или) поверх видеоролика текстом в формате erid: XXX или в выпадающем меню рекламного объявления; для живых трансляций видео , содержащих множественные рекламные интеграции (нативная реклама) рекомендуем в видеозаписи после окончания трансляции размещать идентификаторы в начале и (или) поверх видеоролика одним общим текстом в несколько строк в формате erid: XXX или в выпадающем меню рекламного объявления;

, содержащих множественные рекламные интеграции (нативная реклама) рекомендуем в видеозаписи после окончания трансляции размещать идентификаторы в начале и (или) поверх видеоролика одним общим текстом в несколько строк в формате erid: XXX или в выпадающем меню рекламного объявления; для рекламных врезок (midroll) рекомендуем во время демонстрации врезки размещать идентификатор в начале и (или) поверх видеоролика текстом в формате erid: XXX или в выпадающем меню рекламного объявления.

Примеры форматов

Кружок в Telegram. Для кружка в Telegram рекомендуется размещать идентификатор текстом в формате erid: XXX и в следующем за кружком сообщении или ответом на кружок видео чтобы сохранить связность сообщений. Это обходной путь ввиду ограничений самой платформы мессенджера, но идеальное и автоматизированное решение будет когда Telergram интегрируется с одним из ОРД.

Для кружка в Telegram рекомендуется размещать идентификатор текстом в формате erid: XXX и в следующем за кружком сообщении или ответом на кружок видео чтобы сохранить связность сообщений. Это обходной путь ввиду ограничений самой платформы мессенджера, но идеальное и автоматизированное решение будет когда Telergram интегрируется с одним из ОРД. Сторис. Для сторис, содержащих рекламные интеграции (нативная реклама), лучше размещать идентификатор текстом поверх видео в начале ролика в формате erid: XXX. Для изображений в сторис рекомендуется размещать соответствующие параметры маркировки поверх изображения.

Для сторис, содержащих рекламные интеграции (нативная реклама), лучше размещать идентификатор текстом поверх видео в начале ролика в формате erid: XXX. Для изображений в сторис рекомендуется размещать соответствующие параметры маркировки поверх изображения. Подкаст. Рекомендуется размещать идентификаторы одним общим текстом в описании выпуска подкаста в формате erid: XXX.

Рекомендуется размещать идентификаторы одним общим текстом в описании выпуска подкаста в формате erid: XXX. Аудиореклама. Рекомендуется размещать идентификатор в интерфейсе аудиоплеера во время проигрывания рекламной врезки в формате erid: XXX.

Рекомендуется размещать идентификатор в интерфейсе аудиоплеера во время проигрывания рекламной врезки в формате erid: XXX. Архивные статьи. Для архивных рекламных статей, размещение которых было закончено до 1 сентября 2022 года и которые до сих пор доступны для чтения, необходимо указать дату публикации. Размещение идентификатора при этом не требуется.

Если креатив не попадает ни под один из вышеуказанных форматов, необходимо обратиться в ОРД или Роскомнадзор за разъяснениями. Регистрировать такую рекламу также необходимо, отметили в АРИР.