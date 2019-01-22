Аптеки не смогли добиться запрета продажи лекарств на Ozon

Аптечным сетям не удалось добиться блокировки Ozon.ru из-за онлайн-продажи лекарств. Московская прокуратура и Роскомнадзор не нашли нарушения в деятельности интернет-компании, сообщает «Коммерсант».

Ранее Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО; включает аптечные сети «Ригла», «Неофарм», «Эркафарм») требовал заблокировать сайт Ozon.ru, потому что продажа препаратов через интернет законодательно запрещена. Аналогичное обращение организация направляла в Роскомнадзор. Однако оснований для блокировки не нашлось, так как курьеры онлайн-ритейлера доставляют препараты по поручению покупателей.

В ответе Роскомнадзора перечислены основания для внесудебного ограничения доступа к информации в интернете, в числе которых дистанционная торговля алкоголем. Онлайн-продажи лекарств в перечне нет. Роскомнадзор также отметил, что контроль в сфере здравоохранения осуществляет Росздравнадзор, в связи с чем обращение СПФО было перенаправлено туда.

По словам представителя Ozon.ru Марии Заикиной, в конце 2018 года компания получила несколько запросов по поводу механики тестирования доставки лекарств, в том числе и от прокуратуры. После предоставленных разъяснений дополнительных вопросов у ведомств не возникло.

Однако в CПФО не удовлетворены позицией прокуратуры Москвы и Роскомнадзора. По словам представителя Союза Олеси Полянской, в союзе теперь надеются только на скорейшее принятие законопроекта о дистанционной торговле лекарствами, который ее урегулирует.

По мнению гендиректора сети «Ригла» Александра Филиппова, официальный ответ прокуратуры и Роскомнадзора о том, что повода для блокировки Ozon.ru в действиях сайта нет, дает возможность любой компании при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность продавать лекарства в интернете по аналогичной схеме.

Напомним, в октябре Ozon.ru получил лицензию на фармацевтическую деятельность и запустил онлайн-торговлю лекарствами для ограниченного круга клиентов. Однако участникам аптечного бизнеса это не понравилось и они обратились в Роскомнадзор, прокуратуру и Росздравнадзор с просьбой заблокировать сайт ритейлера. Между тем в Ozon.ru сообщили, что компания получила более десяти обращений от региональных аптечных сетей, желающих поучаствовать в проекте в связи с низкой доступностью ряда лекарств.