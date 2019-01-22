Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
+2
Поста
Форум
+10
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.01.2019 в 11:20

Аптеки не смогли добиться запрета продажи лекарств на Ozon

Роскомнадзор и прокуратура не нашли нарушений в деятельности интернет-компании

Depositphotos

Аптечным сетям не удалось добиться блокировки Ozon.ru из-за онлайн-продажи лекарств. Московская прокуратура и Роскомнадзор не нашли нарушения в деятельности интернет-компании, сообщает «Коммерсант».

Ранее Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО; включает аптечные сети «Ригла», «Неофарм», «Эркафарм») требовал заблокировать сайт Ozon.ru, потому что продажа препаратов через интернет законодательно запрещена. Аналогичное обращение организация направляла в Роскомнадзор. Однако оснований для блокировки не нашлось, так как курьеры онлайн-ритейлера доставляют препараты по поручению покупателей.

В ответе Роскомнадзора перечислены основания для внесудебного ограничения доступа к информации в интернете, в числе которых дистанционная торговля алкоголем. Онлайн-продажи лекарств в перечне нет. Роскомнадзор также отметил, что контроль в сфере здравоохранения осуществляет Росздравнадзор, в связи с чем обращение СПФО было перенаправлено туда.

По словам представителя Ozon.ru Марии Заикиной, в конце 2018 года компания получила несколько запросов по поводу механики тестирования доставки лекарств, в том числе и от прокуратуры. После предоставленных разъяснений дополнительных вопросов у ведомств не возникло.

Однако в CПФО не удовлетворены позицией прокуратуры Москвы и Роскомнадзора. По словам представителя Союза Олеси Полянской, в союзе теперь надеются только на скорейшее принятие законопроекта о дистанционной торговле лекарствами, который ее урегулирует.

По мнению гендиректора сети «Ригла» Александра Филиппова, официальный ответ прокуратуры и Роскомнадзора о том, что повода для блокировки Ozon.ru в действиях сайта нет, дает возможность любой компании при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность продавать лекарства в интернете по аналогичной схеме.

Напомним, в октябре Ozon.ru получил лицензию на фармацевтическую деятельность и запустил онлайн-торговлю лекарствами для ограниченного круга клиентов. Однако участникам аптечного бизнеса это не понравилось и они обратились в Роскомнадзор, прокуратуру и Росздравнадзор с просьбой заблокировать сайт ритейлера. Между тем в Ozon.ru сообщили, что компания получила более десяти обращений от региональных аптечных сетей, желающих поучаствовать в проекте в связи с низкой доступностью ряда лекарств.

Ozon лекарства
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.