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16.06.2021 в 06:50

Apple запустила платные подписки на подкасты с опозданием на месяц

С каждой транзакции компания будет брать 30% комиссии

Apple официально запустила сервис платных подписок на подкасты, который анонсировала еще в мае. Подписка должна стоить не меньше $0,49 в месяц. Услуга доступна в 170 странах, в том числе в России.

Теперь авторы смогут устанавливать свои собственные цены и решать, какие привилегии получают платные подписчики. Со всех подписок, организованных через платформу, авторы получат 70% от отчислений пользователей, а 30% получит Apple. Пользователям будет предоставлена возможность подписываться на более чем один канал, список подписок будет отражаться в аккаунте.

Подписчикам также будут доступны дополнительные функции, которые включают в себя прослушивание подкастов без рекламы, а также ранний доступ к контенту непосредственно через приложение Apple Podcasts.

Авторы подкастов получат доступ к обновленной панели мониторинга Apple Podcasts Connect, которая включает возможность редактировать метаданные, планировать выпуски, организовать подкасты по каналам. Также в панели можно узнать, как слушатели реагируют на контент.

Apple подкасты
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