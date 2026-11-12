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12.11.2026 в 09:50

Apple закроет сообщество поддержки спустя 30 лет

Форум уже переведен в режим чтения

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Apple объявила о закрытии Apple Support Community — пользовательского форума, где владельцы устройств компании обменивались советами и помогали друг другу решать технические проблемы. Площадка окончательно прекратит работу 20 ноября 2026 года. С 11 ноября пользователи уже не могут создавать новые публикации и начинать обсуждения, однако существующие темы пока доступны для чтения.

В уведомлении на сайте компания поблагодарила участников за потраченное время и помощь другим пользователям. После закрытия форума Apple рекомендует обращаться за поддержкой через официальный сайт технической помощи.

История онлайн-сообщества Apple началась в 1998 году: тогда компания запустила Apple Tech Exchange. В 2000 году площадка получила название Apple Discussions, в 2011-м стала Apple Support Communities, а в 2022 году была переименована в Apple Support Community. Таким образом, закрытие форума завершит почти трехдесятилетнюю историю пользовательской площадки.

Подробных причин закрытия Apple не раскрыла. По данным MacRumors, компания объяснила решение пересмотром своей стратегии и потребностей клиентов. При этом сокращение участия сотрудников в работе форума началось раньше еще с в 2023 года, когда Apple перестала направлять своих специалистов для ответов на вопросы пользователей. После этого участники сообщества в основном помогали друг другу самостоятельно.

Юлия Топольская
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