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18+
02.03.2020 в 15:20

Apple собрала сцены из популярных аниме в рекламный ролик для MacBook

Компания включила в видео даже кадры с пародийными логотипами

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YouTube/Apple Japan

Корпорация Apple собрала нарезки кадров из популярных аниме и объединила их в рекламу для MacBook. Ролик продолжительностью 38 секунд получил название Behind the Mac, он опубликован на официальном YouTube-канале Apple Japan.

Как пишет издание Designtaxi, cоздатели брали кадры из таких картин, как «Твое имя», «Дитя погоды», «Осомацу-сан». В качестве звукового сопровождения использована песня I am Shujinko в исполнении Накамуры Кахо.

Стоит отметить, что в некоторых сценах логотип ноутбуков представляет собой пародию на знаменитое надкушенное яблоко. Его заменяют груши и даже сердечки, но дизайн гаджетов продолжает напоминать знаменитый MacBook, чем компания явно гордится.

Недавно компания Apple запатентовала новый гаджет — компьютер, выполненный из одного изогнутого куска стекла. В документах, которые поступили в патентное бюро еще в мае прошлого года, указывается, что клавиатура и экран не являются монолитными, их можно отделять друг от друга или оставить одним целым. Опорная поверхность сзади должна служить блоком, в котором находятся все порты компьютера.

Apple Macbook
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