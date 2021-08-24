Пользователи пожаловались, что Apple обошла закон о предустановке отечественного ПО

Покупатели iPhone начали жаловаться, что производитель обходит требование об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО). Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Антон Горелкин. «При запуске он действительно показывал окно с выбором российских приложений, но при попытке что-то загрузить появляется ошибка Apple ID и предложение его настроить. Как вернуться к этому окну выбора, я не нашел», — цитирует он одну из жалоб.

В Роспотребнадзоре подтвердили «Коммерсанту», что в августе ведомство получило «несколько устных и одно письменное» обращение от потребителей. Как сообщают в Роспотребнадзоре, смартфон без предустановленного ПО может быть признан некачественным, а покупатель может потребовать его замену, устранение недостатков или возврат денег.

«Технические проблемы на платформе iOS проработаны компанией и с ближайшим обновлением будут устранены», — рассказали в Минцифры и отметили, что «находятся в диалоге с Apple» по этому вопросу. В марте Apple заявила о готовности соблюдать местные законы, также сообщалось, что Минцифры договорилось с американской компании о предустановке ПО.

Закон об обязательной предустановке софта был принят в 2019 году. Эксперты предполагали, что Apple придется внести коррективы во внутреннюю политику, которая исключала практику предустановки на iPhone и другие гаджеты стороннего ПО. Штрафы за продажу гаджетов без обязательного ПО составляют от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. для физических лиц и от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб. для компаний.