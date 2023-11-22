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18+
22.11.2023 в 13:29

Ты создаешь праздники: Apple представил рождественский видеоролик

В центре сюжета — кукольная версия одного начальника

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В своей рождественской кампании Apple продемонстрировал трансформирующую силу креатива, которая позволяет посмотреть на вещи под другим углом. В ролике рассказывается история одной сотрудницы, у которой очень противный начальник. Свою злость сотрудница вымещает на кукольную версию босса, которую смастерила собственными руками. С помощью покадровой анимации она создает различные сюжеты с начальником в главной роли, где тот получает по заслугам. Пока однажды не замечает, насколько босс на самом деле одинок.

Композиция Isn’t it a Pity Джорджа Харрисона наполняет видеоролик особым теплом и уютом. Слоган кампании — You make the holidays (ты создаешь праздники).

Покадровая анимация была снята на iPhone 15 Pro Max и смонтирована на MacBook Air.

Apple iPhone 15 Pro Max MacBook Air
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