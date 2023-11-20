Apple поздравил Голливуд с окончанием забастовки

Крупнейшая забастовка Гильдии актеров Голливуда официально закончилась 8 ноября, а сценаристов — 27 сентября. В честь этого события — новый ролик Apple из серии «Снято на iPhone 15 Pro». В нем различные представили кинопрофессий снимают фильм на iPhone 15 Pro. Происходящее на экране напоминает постапокалипсический мир из «Безумного Макса», зато по другую сторону камеры работа кипит, как и в прежние времена. Актеры, гримеры, операторы и продюсеры вместе исполняют песню Ирвинга Берлина «Нет бизнеса лучше шоу-бизнеса», написанную для мюзикла 1946 года «Хватай свою пушку, Энни!».

Команда Apple: iPhone 15 Pro создан для шоу-бизнеса. Будь то съемка кинематографических трюков в формате ProRes 4K со скоростью 60 кадров в секунду непосредственно на внешний диск или съемка с впечатляющим пятикратным оптическим зумом на iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro полностью готов к съемкам вашего следующего постапокалиптического приключенческого блокбастера о погоне пришельцев.