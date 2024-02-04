Apple показала ролик о первом знакомстве с очками Vision Pro

Официальные продажи очков смешанной реальности Vision Pro от Apple в США стартовали 2 февраля. Тогда же корпорация выпустила ролик о первом знакомстве пользователей с новинкой. В видео особо подчеркивается простота управления гаджетом.

Молодой человек, который впервые надевает Vision Pro, интуитивно разбирается, как управлять очками смешанной реальности. Для этого достаточно указать глазами на нужные значки приложений или пункты меню или выбрать их легким движением пальцев.

Гарнитура поддерживает функции дополненной и виртуальной реальности, с её помощью можно смотреть фото и видео, созваниваться по FaceTime, играть в игры, а также работать с контентом. В Vision Pro встроены два чипа — M2 и специально для неё разработанный R1. Данные гарнитуры синхронизируются с iPhone, iPad и Mac по iCloud.

Apple презентовала Vision Pro в начале июня 2023 года. Устройство представили как «пространственный компьютер, сочетающий цифровой контент с физическим миром».

В начале 2024 года корпорация выпустила первый рекламный ролик о гарнитуре смешанной реальности. Видео получило название Get Ready («Приготовиться»). Это нарезка сцен из фильмов и мультфильмов, в которых персонажи надевают очки, шлемы и маски.