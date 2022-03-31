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31.03.2022 в 06:10

Apple передала данные пользователей хакерам, представившимся правоохранителями

Такую же утечку вновь допустила и запрещённая в России Meta

Apple и Meta (признана в России экстремисткой и запрещена) обвинили в передаче данных пользователей хакерам по ошибке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Инцидент произошёл в середине 2021 года. Тогда злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов. В компаниях ответили на ряд фиктивных и срочных запросов, которые не требуют решения суда для предоставления сведений.

Таким образом хакерам попали в руки физические и электронные данные пользователей, а также IP-адреса и номера телефонов. Количество утечек не уточняется. В атакованных хакерами компаниях отказались комментировать причиненный ущерб.

Также известно, что аналогичные запросы получала Snap Inc, однако, пока не сообщается, отвечала ли компания на такие требования.

В апреле 2021 года личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook (соцсеть и владеющая ей Meta признаны в России экстремисткими и запрещены) из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете. На форум были выложены полные имена пользователей, их даты рождения, биографии, номера мобильных телефонов и в некоторых случаях адреса электронной почты. Это была уже не первая крупнейшая утечка соцсети.

Apple
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