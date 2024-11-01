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01.11.2024 в 19:02

Выручка Apple за четвёртый финансовый квартал составила почти $95 млрд

За весь год показатель вырос до $391 млрд

Американская корпорация Apple отчиталась за четвёртый квартал и весь 2024 финансовый год, завершившийся 28 сентября. Квартальная выручка компании составила $94,9 млрд (рост на 6% в годовом выражении), годовая — $391 млрд (плюс 2%). Об этом Apple сообщила в своём блоге.

Квартальная разводненная прибыль Apple на акцию составила $0,97 (годом ранее $1,46), годовая — $6,08 ($6,13 в 2023 году). Чистая прибыль корпорации за четвёртый квартал равна $14,7 млрд (снижение на 35,8%), за весь год — $93,7 млрд (падение на 3,4%).

Продажи iPhone в четвёртом квартале составили $46,2 млрд, компьютеров Mac — $7,7 млрд, планшетов iPad — $6,9 млрд, Apple Watch, AirPods, других устройств и аксессуаров — $9 млрд. Выручка подразделения Services увеличилась до $24,9 млрд.

Продажи iPhone за весь год составили $201,1 млрд, Mac — $29,9 млрд, iPad — $26,6 млрд, Apple Watch, AirPods, других устройств и аксессуаров — $37 млрд. Выручка подразделения Services возросла до $96,1 млрд.

Совет директоров Apple объявил о дивидендах в размере $0,25 на одну обыкновенную акцию компании. Дивиденды будут выплачены 14 ноября этого года.

Apple годовая отчетность квартальная отчётность
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