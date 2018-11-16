Apple начнёт снимать художественные фильмы

Apple заключила соглашение с развлекательной компанией A24 о создании фильмов. Свои собственные фильмы и телешоу компания планирует начать предоставлять бесплатно владельцам своих устройств уже в следующем году, сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые со сделкой.

Участники соглашения начнут совместную работу в следующем году. Проект направлен на то, чтобы повысить уровень лояльности потребителей и консолидировать зрителей. Первое время владельцы «яблочных» гаджетов смогут посмотреть фильмы на безвозмездной основе.

A24 — американская компания, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. Она специализируется на производстве фильмов и телевизионных программ. Среди ее проектов — «Лунный свет», «Леди Берд», «Комната», «Товарищ детектив», «Под Сильвер-Лэйк», «Высшее общество». Несколько фильмов студии заслужили «Оскар», «Золотой глобус» и другие премии.

Ранее сообщалось, что Apple займется созданием собственного видеоконтента, чтобы конкурировать с такими компаниями, как Netflix и Amazon Prime Video. На эти цели компания потратит около 1 миллиарда долларов уже в этом году, рассчитывая, что привлечет широкую аудиторию.