Huawei может подать в суд на Apple из-за торговой марки

Американская корпорация Apple может столкнуться со сложностями в Китае после релиза гарнитуры Vision Pro на глобальном рынке, пишет китайское издание MyDrivers.

Дело в том, что торговая марка Vision Pro уже зарегистрирована в КНР корпорацией Huawei. Местная компания зарегистрировала бренд 28 ноября 2021 года, IT-гигант имеет исключительные права на его использование в регионе до 27 ноября 2031 года.

Под маркой Vision Pro китайская компания производит смарт-очки и смарт-телевизоры. Авторы заметки предполагают, что китайский техногигант может начать судебную тяжбу с Apple за использование зарегистрированной торговой марки. Либо юристам Apple придется искать компромиссы с юристами Huawei.

Американская Apple на ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC) представила первую в истории бренда гарнитуру смешанной реальности — Vision Pro. Устройство презентовали как «пространственный компьютер, сочетающий цифровой контент с физическим миром». Гарнитура поддерживает функции дополненной и виртуальной реальности, с её помощью можно смотреть фото и видео, созваниваться по FaceTime, играть в игры, а также работать с контентом.